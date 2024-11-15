Çankırı'da Otomobil Takla Attı, İki Kişi Yaralandı

ÇANKIRI'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada araçta bulunan Erol Kaçakoğlu ve eşi Necla Kaçakoğlu yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ilgaz İndağı mevkisinde meydana geldi. Kastamonu istikametine seyir halinde olan Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaçakoğlu idaresindeki 37 NC 365 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Kaçakoğlu çifti itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.