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Çankırı'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Çankırı'da Hisarcıkkayı köyü muhtarı Satılmış Karakaş'ın idaresindeki otomobil, şarampole devrildi. Karakaş hayatını kaybetti.

Çankırı'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hisarcıkkayı köyü muhtarı Satılmış Karakaş (63) hayatını kaybetti.

Karakaş idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Ankara Çankırı kara yolu İnandık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hisarcıkkayı köyü muhtarı Karakaş'ın cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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