Çankırı'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

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Çankırı'da iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İsmail T. (58) idaresindeki 06 AGJ 144 plakalı otomobil, Orta-Şabanözü kara yolu Orta Mezarlığı mevkisinde Nuray B. (34) yönetimindeki 06 NB 076 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan, Hanife T. (52), Yeter Aleyna T. (25), Büşra B. (33) ve Nurettin B. (49) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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