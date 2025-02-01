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Çankırı'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çankırı'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çankırı'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

F.B. (26) idaresindeki 53 ACT 214 plakalı otomobil, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Karadayı köyü yol ayrımında sürücüsü öğrenilemeyen 38 SL 368 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden F.B. ile diğer araçta bulunan A.A. (46) ve S.A. (43) yaralandı.

Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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