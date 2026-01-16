Haberler

Çankırı'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Çankırı'da bir otomobilin tıra çarpması sonucu 1'i bebek toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'da, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Ömer Faruk K. (28) idaresindeki 61 TY 335 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ilgaz Gaziler köyü mevkisinde kaldırıma çarptı.

Savrularak karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki Mardonbek O'nun kullandığı yabancı plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Nisanur K. (27), Begüm Sare K. (1) ve Hatice Şeyma Y. (20) yaralandı.

İtfaiyenin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekibine teslim edildi.

Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
