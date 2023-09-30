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Çankırı'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.