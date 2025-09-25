Haberler

Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan başarılı müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarında 3 helikopter, 34 araç ve 131 personel görev aldı.

Çankırı'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Kurşunlu ilçesine bağlı Taşkaracalar köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve 3 helikopter sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 34 araç ve 131 personelin katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı

Kucak dolusu para verdiği otomobil, büyük hayal kırıklığı yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.