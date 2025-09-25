Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan başarılı müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarında 3 helikopter, 34 araç ve 131 personel görev aldı.
Çankırı'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Kurşunlu ilçesine bağlı Taşkaracalar köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve 3 helikopter sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 34 araç ve 131 personelin katıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel