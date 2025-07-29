Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Çankırı'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahaleleriyle kısmen kontrol altına alındı. Yangının ilerleyişi durdurulurken, orman personelinin yangın söndürme aracı üzerinde namaz kılması dikkat çekti.

Çankırı'da orman yangını (3)

Çankırı'da çıkan orman yangını ekiplerin çalışmalarıyla kısmen kontrol altına alındı. Yangının ilerlemesi tamamen durdurulurken, ekiplerin karadan müdahaleleri sürüyor.

ORMAN PERSONELİ NAMAZINI ARAÇ ÜZERİNDE KILDI

Yangınla mücadeleye destek veren Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü personeli Sadık Kaplan ikindi namazını yangın söndürme aracının üzerinde kıldı. Kaplan'ın namazını araç üzerinde kıldığı anlar kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ ÇANKIRI,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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