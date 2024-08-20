Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesindeki orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 44 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Ilgaz ilçesi Keseköy mevkisinde dün saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler çevreye yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti. Bu nedenle 4 köyde yaşayan yaklaşık 125 kişi ve besi hayvanları güvenli bölgelere tahliye edildi. Ekipler, gece boyunca havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. 4 farklı noktada etkili olan yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu sabaha karşı kontrol altına alındı.

Çankırı Valisi Fırat Taşolar, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Taşolar, devam eden soğutma çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Yangında yaklaşık 44 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ise soruşturma sürüyor.