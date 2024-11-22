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Çankırı'da Öğretmenlere İlk Yardım Eğitimi Verildi

Çankırı'da Öğretmenlere İlk Yardım Eğitimi Verildi
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Çankırı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk yardım eğitiminde öğretmenlere kalp masajı, kanama durdurma gibi uygulamalar teorik ve uygulamalı olarak öğretildi. Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

Çankırı'da öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan eğitimde katılımcılara kalp masajı, kanamanın durdurulması gibi uygulamalar hakkında teorik ve uygulamalı bilgi verilip, simülasyon üzerinden çeşitli senaryolarla pratik gerçekleştirildi.

İlkyardım Merkezi Müdürü Mehmet Karabacak, sağlıklı ve bilinçli bir toplum için eğitimlerin önemine dikkati çekerek, bu tür eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.

Programa Vali Yardımcıları Recep Yüksel ve Aydın Börü, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ile öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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