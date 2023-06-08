Çankırı'da öğrencilere jandarmanın görevleri tanıtıldı
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Kurşunlu ilçesinde öğrencilere jandarmanın görevlerinin tanıtıldığı etkinlik yapıldı.
Kurşunlu ilçesinde öğrencilere jandarmanın görevlerinin tanıtıldığı etkinlik yapıldı.
İlçe Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, komando ve köpek timlerince gösteri sunuldu, kurulan stantlarda jandarmanın kullandığı ekipmanlar tanıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Programa, Kaymakam Erdem Karanfil, Belediye Başkanı Şakir Kaymak, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Recep Koray Dereli - Güncel