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Çankırı'da öğrenciler tarafından Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

Çankırı'da öğrenciler tarafından Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
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Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde anaokulu, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde anaokulu, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Şabanözü Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Yasin Yaşar Kavaklı Anadolu Lisesi ve Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile Macide Anne Anaokulu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla ilçe merkezinde toplandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhinde sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıyan katılımcılar, Emniyet Müdürlüğü önüne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Burada grup adına açıklama yapan Hümeyra Şekerci, İsrail'e tepki gösterdi.

Konuşmanın ardından öğrencilerden Mehmet Subaşı dua yaptı.

Öğrenciler tarafından "Özgür Filistin" dans gösterisiyle program sona erdi.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Güncel
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