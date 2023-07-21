Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da odunluk yangını

Güncel Haberler

Çankırı il merkezinde bulunan bir odunlukta çıkan yangın sonucunda odunluk kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da çıkan yangında odunluk kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çankırı il merkezi Kırkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odunlukta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında mahalleliler büyük korku yaşarken can kaybının olmadığı öğrenildi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Çankırı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title