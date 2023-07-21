Çankırı'da odunluk yangını

Çankırı il merkezinde bulunan bir odunlukta çıkan yangın sonucunda odunluk kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da çıkan yangında odunluk kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çankırı il merkezi Kırkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odunlukta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında mahalleliler büyük korku yaşarken can kaybının olmadığı öğrenildi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI