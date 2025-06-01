Çankırı'da Muhtarlık Ara Seçimi İçin Oy Verme İşlemleri Başladı

Çankırı'da Muhtarlık Ara Seçimi İçin Oy Verme İşlemleri Başladı
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Çankırı'da boş bulunan köy ve mahallelerde muhtarlık ara seçimleri için oy verme işlemleri başladı. Buğday Pazarı Mahallesi'nde toplam 45 sandıkta 17 bin 295 seçmen oy kullanıyor.

Çankırı'da çeşitli nedenlerle boş bulunan bazı köy ve mahallelerde muhtarlık ara seçiminde oy verme işlemi başladı.

Çankırı'da da merkeze bağlı Buğday Pazarı Mahallesi'nde toplam 45 sandıkta 17 bin 295 seçmen yeni muhtarlarını belirlemek için sandık başına gitti.

Ilgaz ilçesine bağlı Çeltikbaşı ve Keseköy'de de kurulan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri sürüyor.

Muhtarlık seçimi için oy kullanmaya gelen Buğday Pazar Mahallesi sakinlerinden Erkan Demir, sabah erken saatlerde muhtarlık seçimi için oy kullanmaya geldiğini söyledi.

Oyunu kullandığını belirten Demir, "Muhtarımız Buğday Pazarı Mahallesi'ne şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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