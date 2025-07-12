Çankırı'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Çankırı'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü O.C., olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Çankırı'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

O.C. idaresindeki 06 FCS 094 plakalı motosiklet, Kastamonu-Ilgaz kara yolu Kazancı köyü mevkisinde bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan muayenede, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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