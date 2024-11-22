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Çankırı'da Midibüs Devrildi: 29 Yaralı

Çankırı'da Midibüs Devrildi: 29 Yaralı
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Çankırı-Kızılırmak kara yolunda A.K. idaresindeki midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Çankırı'da midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 34 YL 3278 plakalı midibüs, Çankırı- Kızılırmak kara yolu Dedeköy mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 29 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

İstanbul'dan hareket eden midibüste bulunanların, yakınlarının cenazesine katılmak üzere Çorum'un Sungurlu ilçesine gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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