Çankırı'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı: Sel ve Su Baskınlarına Karşı Tedbirli Olunmalı

Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı yapılarak, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteorolojiden alınan son bilgilere göre akşam üzeri Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Çerkeş ilçesinde ise öğleden sonra etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçenin bazı bölgelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle İstanbul- Samsun kara yolu beyaza büründü.

Dolu bazı araçlar ve tarım arazilerinde de hasara neden oldu.