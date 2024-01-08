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Çankırı'da kullanılmayan bir evde çıkan yangın söndürüldü

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Çankırı'da Karatekin Mahallesi'nde bulunan kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının bitişikteki evlere sıçraması engellendi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çankırı'da kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karatekin Mahallesi Samanpazarı Sokak'ta kullanılmayan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin bitişikteki evlere sıçramasına engel olmak için büyük uğraş verdi.

Zaman zaman çökmelerin de yaşandığı evdeki yangını itfaiye ekipleri kontrol altına alarak söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Çankırı Olay İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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