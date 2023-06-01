Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çankırı'da korkutan yangın

Çankırı'da korkutan yangın

Güncel Haberler

Çankırı'da bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Çankırı'da bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Çankırı il merkezi Abdulhalik Renda Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitedeki bir evin mutfak bölümünde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Çankırı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title