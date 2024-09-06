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Çankırı'da Kolon Kanseri Bilgilendirme Standı Açıldı

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Çankırı'nın Orta ilçesinde, Orta İlçe Hastanesi tarafından kolon kanseri hakkında bilgilendirme standı açıldı. Vatandaşlara kanser taraması için kit dağıtımı yapıldı ve kolon kanseri erken teşhisinin önemi anlatıldı.

Çankırı'nın Orta ilçesinde vatandaşlara, sağlık personeli tarafından kolon kanseri ile ilgili bilgi verildi.

Orta İlçe Hastanesi Başhekimliği Halk Sağlığı Hizmetleri Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Birimi personeli tarafından kolon kanserine dikkati çekmek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda stant açıldı.

Cuma namazından çıkan vatandaşlara kanser taraması için Dr. Merve Başer tarafından kit dağıtımı gerçekleştirildi, kolon kanseri erken teşhisinin önemi hakkında bilgi verildi.

Kolorektal kanserin toplumda en sık görülen üçüncü kanser tipi olduğu aktarılan bilgilendirmede, "Bu kanserlerin çoğu kalın bağırsağın iç yüzeyinde polip olarak adlandırdığımız kabarıklık şeklinde başlamakta, 7-10 yılda kansere dönmektedir. Tarama, erken evrede yakalayabilmek ve başarı ile tedavi edebilmek için bireylerin sağlık kontrolünden geçirilmesi işlemidir. Kanser taramalarının en önemli basamaklarından biri farkındalık çalışmalarıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sağlık Güncel Orta

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