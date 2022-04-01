Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

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Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Çankırı'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve asayiş ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ilgaz ve Kızılırmak ilçesinde yapılan çalışmada, "hırsızlık" suçundan 15 yıl 10 ay ile "basit yaralama ve başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçundan 22 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunan hükümlüler operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi, Çankırı, Asayiş, Güncel, Haberler

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