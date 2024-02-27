Çankırı'da kendisinden haber alınamayan şahıs tarlasında ölü bulundu
Mehmet A'dan (80) bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yapılan araştırmada yaşlı adam, Ayan köyü mevkisindeki tarlasında ölü bulundu. Vücudunda kısmen yanıkların da bulunduğu şahıs, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Çankırı'da kendisinden haber alınamayan şahıs tarlasında ölü bulundu.
Mehmet A'dan (80) bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine yapılan araştırmada yaşlı adam, Ayan köyü mevkisindeki tarlasında ölü bulundu.
Vücudunda kısmen yanıkların da bulunduğu şahıs, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.