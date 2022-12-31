Çankırı'da kayıp kadın için arama çalışması başlatıldı Güncel Haberler Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kayıp olduğu bildirilen kadın için arama çalışması yapıldı. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kayıp olduğu bildirilen kadın için arama çalışması yapıldı. İlçeye bağlı Güney köyünde yaşayan 60 yaşındaki Kezban Çakmak'tan dün öğle saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve komando ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çakmak'ı arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Çankırı Güncel Haberler

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