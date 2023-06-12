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Çankırı'da kaybolan yaşlı kadının ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Çankırı'da kaybolan yaşlı kadının ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Çankırı'nın Çatalelma köyünde kaybolan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çankırı'nın Çatalelma köyünde, Sevim Yıldırım'ın kaybolduktan 22 gün sonra cansız bedeninin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çatalelma köyünde eşinin rahatsızlığı nedeniyle yalnız yaşayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın, 1 Aralık 2020'de kaybolduktan sonra 22 Aralık 2020'de köyünden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Karadayı köyü Bahçeler Ardı mevkisinde ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 8 Haziran 2023 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmada ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Çankırı Aralık Güncel Haberler

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