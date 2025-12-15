Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Çankırı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Polis sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel