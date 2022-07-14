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Çankırı'da kafatası ve kemikler bulundu

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Sarıcı - Güncel
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Çankırı'da kafatası ve kemikler bulundu

ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyünde, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu.

ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyünde, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu.

İkizören köyünde, geçen günlerde etkili olan yağışın ardından suyun toprağı aşındırmasıyla Sağlık Sokak'ta, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu. Köy muhtarı Ömer Ünver, durumu jandarmaya bildirdi. Muhtar Ünver, "Köyümüzün ihtiyarları, bu mevkide Rum mezarlarının olduğunu söylüyor ama kıbleye doğru yatırılmış, Müslüman mezarı gibi görünüyor. Durumu jandarmaya bildirdim, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yönlendirdiler. Onlara da bilgi verdim. Gelip inceleyecekler" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Güncel

İkizören Yapraklı Güncel Haberler

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