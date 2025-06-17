Çankırı'da Kadın, Tartıştığı Erkek Arkadaşına Ateş Açtı

Çankırı'da Kadın, Tartıştığı Erkek Arkadaşına Ateş Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşının ofisine tabancayla ateş açtıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

ÇANKIRI'da tartıştığı erkek arkadaşının ofisine tabancayla ateş eden kadın, daha sonra kendini vurmaya çalıştı. Kadına polis ekipleri müdahale ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Çankırı'da avukat Z.K. ile kız arkadaşı T.P. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Z.K.'nin avukatlık ofisine giden T.P., iş yerinin kapısına tabancayla bir el ateş ederek binanın önüne indi. T.P. daha sonra tabancayla sokak ortasında havaya ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çabalarına rağmen elindeki tabancayı bırakmayan T.P., silahı başına dayadı. Bu sırada silah tutukluk yapınca, polis ekipleri kadına müdahale etti. Kadın, sağlık ekiplerince kontrol için Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Herkes tatildeyken Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan hareket! Bakın ne yaptı

Herkes tatilde, o tek başına antrenman yapıyor: Fener'den ayrılmam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunun kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler

Devler Ligi'nde 1. eleme turu kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.