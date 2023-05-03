Çankırı'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Çankırı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 103 bin litre madeni yağ ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şabanözü ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden piyasaya sahte akaryakıt sürüldüğü tespit edildi.

İş yerine düzenlenen operasyonda, sahte akaryakıt elde edilmesinde kullanılan 8 bin litre işlenmiş motorin, 18 bin litre işlenmekte ve 77 bin litre işlenmeye hazır olmak üzere 103 bin litre madeni yağ ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.