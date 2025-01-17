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Çankırı'da Jandarma'dan Öğrencilere Karneler ve Hediyeler

Çankırı'da Jandarma'dan Öğrencilere Karneler ve Hediyeler
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Çankırı İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilere karne dağıtımı yaparak onlara çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca, iz takip köpeği Alfa ile bir gösteri düzenlendi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilere karne dağıtımı gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, Şabanözü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan ilkokul ziyaret edildi.

Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, iz takip köpeği Alfa ile gösteri yapıldı.

Daha sonra öğrencilere karneleri verildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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