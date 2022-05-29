Çankırı'da İstanbul'un fethinin yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Çankırı'da İstanbul'un fethinin yıl dönümü kutlandı

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı'da İstanbul'un fethinin yıl dönümü kutlandı

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'da kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'da kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Atatürk Bulvarı'ndan başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağıyla mehteran eşliğinde Karatekin Parkı'na yürüdü.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, burada yaptığı konuşmada, Çankırı halkı ile 569 yıl önceki coşkuyu yaşamaktan gurur duyduğunu söyledi.

İşgal görmemiş ama nüfusuna göre çok şehit vermiş ecdadın torunları olduklarını dile getiren Esen, "Bilge Kağan'dan, Osman Gazi'ye, Alparslan'dan Fatih'e, Kanuni'den Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan bu milli şuur, bugünkü milli benliğimizin temelidir. Bu bilinci nesilden nesile ulaştırma görevi, şimdi de bizlerindir. İstanbul'u fethederek Türk ve dünya tarihinde çağ açıp kapatan başta büyük ceddimiz Fatih Sultan Mehmet Han ve bu aziz yurdu bizlere vatan kılan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı saygı ve minnet ile anıyor tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Çankırı Türk Güncel Haberler

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