Çankırı'da İşçileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 23 Yaralı
Çankırı-Ankara kara yolu Aşağıpelitözü mevkisinde devrilen otobüste 23 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.
Mustafa G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı servis otobüsü, Çankırı- Ankara kara yolu Aşağıpelitözü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Otobüs içinde sıkışan 23 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Servisteki işçilerin, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında çalıştıkları ve araçta şoför dahil 45 kişinin bulunduğu öğrenildi.