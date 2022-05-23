Çankırı'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı - Haberler

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Çankırı'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı

Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kentte bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 18 DN 796 plakalı otobüs, Çankırı- Eldivan kara yolu Ecevit yokuşu mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 18 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Bazıları araçta sıkışan yaralılar ekiplerce bulundukları yerden kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırılıyor.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Eldivan, Çankırı, Güncel, Haberler

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