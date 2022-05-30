Çankırı'da işçi servisinin devrildiği kazada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi - Haberler

Çankırı'da işçi servisinin devrildiği kazada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi
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Çankırı'da geçen hafta işçi servisinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çankırı'da geçen hafta işçi servisinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çankırı- Eldivan kara yolu Ecevit yokuşu mevkisinde fabrikaya giden 31 işçiyi taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki Sinem Toruk, Çankırı Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Genç kızın naaşı, Yapraklı ilçesine bağlı Aşağıöz köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kazada ağır yaralanan 2 kişinin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan 31 işçiyi taşıyan Y.Ş. idaresindeki 18 DN 796 plakalı otobüs, 23 Mayıs'ta Çankırı-Eldivan kara yolu Ecevit yokuşu mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada 3'ü ağır 18 kişi yaralanmıştı.