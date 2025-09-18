Çankırı'da İş Makinesi Otomobile Çarptı, Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında geri manevra yapan iş makinesi, arkasındaki otomobile çarptı. Sürüklenen otomobilin altında kalan 69 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iş makinesinin çarpıp sürüklediği otomobilin altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yeşilören köyü kum ocağı mevkisinde yol yapım çalışması sırasında O.A. yönetimindeki kepçe, geri manevra yaparken arkasındaki S.A. (69) idaresindeki 06 CZE 931 plakalı otomobile çarptı.
Otomobili fark etmeyen iş makinesi operatörü, aracı bir süre sürükledi. Bu sıra araçta bulunan Nuriye Aktaş (69), panikle inmeye çalışırken sürüklenen otomobilin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.