Haberler

Çankırı'da İş Makinesi Otomobile Çarptı, Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında geri manevra yapan iş makinesi, arkasındaki otomobile çarptı. Sürüklenen otomobilin altında kalan 69 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iş makinesinin çarpıp sürüklediği otomobilin altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yeşilören köyü kum ocağı mevkisinde yol yapım çalışması sırasında O.A. yönetimindeki kepçe, geri manevra yaparken arkasındaki S.A. (69) idaresindeki 06 CZE 931 plakalı otomobile çarptı.

Otomobili fark etmeyen iş makinesi operatörü, aracı bir süre sürükledi. Bu sıra araçta bulunan Nuriye Aktaş (69), panikle inmeye çalışırken sürüklenen otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi

Altın gece rekor kırdı, tek açıklama ile rüzgar tersine döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Hayranıyla fotoğraf çekildi, altına yazılan not ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.