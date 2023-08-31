Çankırı'da iş makinesi operatörlüğü kursunu tamamlayan yükümlülere sertifikaları verildi

Çankırı'da başlatılan "Bir Kepçede Hayat Sen Doldur" Projesi kapsamında iş makinesi operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan 14 yükümlüye operatör belgeleri verildi.

Çankırı'da başlatılan "Bir Kepçede Hayat Sen Doldur" Projesi kapsamında iş makinesi operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan 14 yükümlüye operatör belgeleri verildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çankırı Belediyesi ve Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı iş birliğinde, Çankırı'da ikamet eden dezavantajlı yükümlülerin mesleki becerilerinin artırılması amacıyla beko loder (kazıcı yükleyici) operatörlüğü kursu açıldı.

Halk Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kursu tamamlayan 14 yükümlü, yazılı ve pratik sınavları başarıyla tamamlamalarının ardından operatörlük belgesi almaya hak kazandı.

Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen belge takdim töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, açtıkları meslek edindirme kurslarıyla kursiyerlerin meslek sahibi olduğunu belirtti.

Ener, "Kepçe operatörlüğü kursu ise yaptığımız işler içinde diğerlerinin imkanlarından daha çok imkanlara sahip olan ve belki de hayata tutunmaya çalışan tüm yükümlülerimiz açısından en çok manevra kabiliyetini genişleten kurs oldu." dedi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Ener, "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, 'Suçluyu kazıdıkça altından insan çıkar' mantığıyla bu sosyal projelere devam etme hususundaki gayretlerinden dolayı Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Yeni hayatlarınızda başarılar diliyorum. Bu yeni bir meslek, yeni bir hayat demek. İnşallah helal ekmeği eve götürmenin huzurunu, vatana millete hayırlı olmanın, çoluğumuza çocuğumuza örnek olmanın bilincini hep beraber yaşamayı Allah nasip etsin." diye konuştu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de böyle bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

MHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, sertifika almaya hak kazananları tebrik etti.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sertifika almaya hak kazanan yükümlülere sertifikaları verildi.