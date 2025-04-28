5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Çankırı'da İnşaatta Vinçten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Çankırı'da İnşaatta Vinçten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'daki devlet hastanesi inşaatında vinçten düşen 54 yaşındaki işçi Mehmet K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çankırı'da yapımı süren devlet hastanesi inşaatındaki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kırkevler Mahallesi Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerinde yapımı süren devlet hastanesi inşaatındaki vinci yükseltme işlemi için vince çıkan 54 yaşındaki Mehmet K. dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçi, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet K, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.