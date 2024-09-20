Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da İlk OSB Fabrikasının Hafriyat Çalışmaları Başladı

Çankırı'da İlk OSB Fabrikasının Hafriyat Çalışmaları Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Orta Sanayi Sitesi'nde kurulacak ilk fabrikanın hafriyat çalışmaları başladı. Törende konuşan Belediye Başkanı Ömer Bezci, fabrikanın ekonomik gelişim ve istihdam açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Çankırı'da, Orta Sanayi Sitesinde ( Osb ) kurulacak ilk fabrikanın hafriyat çalışmalarına başlandı.

Orta OSB'de üretim yapacak ilk fabrikanın hafriyatının başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, MHP İlçe Başkanı Ahmet Denizhan ile davetliler katıldı.

Bezci, burada yaptığı konuşmada, hafriyat çalışmalarının başlamasının ilçede büyük heyecan yarattığını belirterek, "Bu adım, ilçemizin ekonomik gelişimine önemli ivme kazandıracak, istihdamı artıracaktır. Göçü tersine çevirecek olması için OSB'nin kurulmasında büyük emek harcayan ve projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Fabrika, faaliyete geçmesiyle bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Törende daha sonra iş makineleriyle hafriyat çalışmalarına başlandı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel

Yerel Haberler Ekonomi Güncel Yaşam Orta OSB

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi

 Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık

Paranın patronu Meclis'e çıkarma yapıyor! İşte gündeme getireceği 2 konu
Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati! Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? 2024 Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? Cadılar Bayramı (Halloween) hangi ayda, nasıl ortaya çıktı? 20 Eylül İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saati! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu? KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });