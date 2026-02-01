Haberler

Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Çankırı'da meydana gelen otomobil kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

B.A. (25) idaresindeki 19 ACV 241 plakalı otomobil, Kastamonu- Çankırı kara yolu Akçavakıf köyü mevkisinde aynı istikamette seyreden Ş.M. (80) yönetimindeki 19 DL 380 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan E.A. ve S.M. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

