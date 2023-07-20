Çankırı'da İçyenice köyünde çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Çankırı'nın Merkez ilçesine bağlı İçyenice köyünde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Çankırı'nın merkez ilçesine bağlı İçyenice köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın büyümeden söndürüldü. - ÇANKIRI