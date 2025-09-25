Haberler

Çankırı'da Husumetli Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Çankırı'da Husumetli Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da iki aile arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÇANKIRI'da husumetli iki aile arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00'te Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Parıltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Önceden husumetli olduğu öğrenilen aileler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada C.T. (42), Y.T. (29) ve A.A.T. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Bu resmen gasp! Taksicinin turistten aldığı paraya bakın

Taksicinin turistten aldığı paraya bakın! Oğlanın düğünü bile çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.