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Çankırı'da hükümlüler okullara yeni görünüm kazandırıyor

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Çankırı'da bulunan Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri, Orta ilçesindeki bir ortaokulun boya, badana, onarım ve temizlik işlerini gerçekleştirerek okulu yeniledi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından yetkililer, okulu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve projelerin devam edeceğini bildirdi.

Çankırı'da hükümlüler Orta ilçesindeki okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yapıyor.

Orta Açık Ceza İnfaz Kurumunun "Topluma Kazandırma ve İyileştirme Programı" kapsamında hükümlüler, teknik personel koordinesinde Orta Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulunda boya ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Kurum ve okul personeliyle okulun bahçesinde peyzaj çalışması yapılırken, okul duvarları ve bahçe demirleri de hükümlüler tarafından boyandı.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Kaymakam Erkan Minuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hacı Osman Erol ile beraberindekiler okulda inceleme yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okulun yeni hali öğrenciler ve veliler tarafından beğeni toplarken, bu tür projelerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Açık Ceza İnfaz Kurumu Çankırı Orta Güncel Haberler

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