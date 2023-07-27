Çankırı'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Çankırı'da farklı ikametlerden haberleşme ve enerji nakil hattı kablolarını çalan hırsızlık şüphelileri jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çankırı'da farklı ikametlerden haberleşme ve enerji nakil hattı kablolarını çalan hırsızlık şüphelileri jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 farklı ikametten haberleşme, enerji nakil kablo ve çeşitli eşya çalan M.A.'yı operasyonla gözaltına aldı. Jandarma tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi M.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hırsızlık şüphelisi hakkında başlatılan adli soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi. - ÇANKIRI