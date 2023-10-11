Çankırı'da Hibeli Marul Fideleriyle Yüksek Verim

Çankırı'da yüzde elli hibeli dağıtılan marul fidelerinde çiftçiler yüksek verim elde etti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı koordinesinde Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen, sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, çiftçilerin maliyetinin azaltılması, birim alandan yüksek verim alınarak gelir seviyelerinin yükseltilmesi, yeni çeşitlerin yaygınlaştırılması ve altyapısının oluşturulması amacıyla uygulanan "Çankırı Sebzecilikte Potansiyeline Kavuşuyor" projesi çerçevesinde çiftçilere dağıtılan yüzde 50 hibeli marul fidelerinden çiftçiler yüksek verim elde etti. Marul tarlasında çiftçilerle bir araya gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, tarlada yetişen marulları yerinde inceledi. Çiftçiler ile sohbet eden Düzgün, Aralık ayına kadar iki dönem daha dağıtımın devam edeceğini söyledi.

"Çiftçilerimiz hep kazandığını bu manada söylüyorlar"

Çiftçilerin fidelerle yüksek verim elde ettiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, "Kış sezonu yoğun olarak tüketimi olacak olan marul üretimini arttırmak için destekli olan yüzde elli hibe destekli olan fide dağıtımımızı yaptık. Bu yapmış olduğumuz projelerin yüzde ellisini biz bakanlığımız bütçesinden ve özel idarenin kısmı bütçesinden karşıladık. Yüzde ellisini de çiftçi katkısı olarak karşıladık. Toplamda bir buçuk milyon adetlik fideye üç milyon TL gibi bir kaynak ayrıldı. Yani ilimize bu dönemde üç milyon gibi bir kaynak kazandırılarak çiftçilerimizin daha çok kazanması ürün çeşitliliğinin arttırılması, sebzeciliğin ilimizde yaygınlaştırılması ilimizde kendi kendine, kendi yaşayan insanlarımızın kendi sebzesini karşılayabileceği bir ortamı kazandırmamız için böyle bir proje yaparak uygulamaya koyduk. Tabii yeni arazilerimizin ekilmeyen arazilerimizin tarıma kazandırılmasının yanında bakanlığımızca ve müdürlüğümüzce desteklemiş olduğumuz seraların da etkin kullanması için kış döneminde de boş kalmaması, bu alışkanlığın ilimizdeki çiftçilerimize kazandırılması için seralarımıza da Bu destekten verdik. Elhamdülillah görüntü olarak çok iyi. Çiftçilerimiz hep kazandığını bu manada söylüyorlar. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Benzeri projeleri artırarak yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"İmkanım olsa böyle bir 10 tane tesis kurarım"

Çiftçiler olarak fidelerden memnun kaldıklarını belirten Gıyasettin Gani, "Üretim yapmayı seviyorum. Benim işim bu, aile olarak çalışıyoruz. Yani bu çalışma süresince tüm samimiyetimle söylüyorum, şu anki müdürüm Hüseyin bey olsun, giden il müdürüm olsun, hep arkamızda durdu. Kurum olarak bize tam desteklerini her zaman yapıyorlar ve yapmaktalar. Bu alanda diktiğim altmış bin kıvırcığı da normalde piyasa değeri 1.30 kuruş. Yani 13 kuruş olurken biz 50 kuruşa yarı fiyatına aldık. Müdürlüğün bize çok katkıları oldu. O konuda da her zaman belirtiyorum, desteklerini esirgemiyorlar. Yani ben bu işi seviyorum, severek yapıyorum. Şu anda imkanım olsa böyle bir 10 tane tesis de kurarım" diye konuştu. - ÇANKIRI