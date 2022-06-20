Çankırı'da hayvan pazarı Kurban Bayramı öncesi hazır hale getirildi - Haberler

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Çankırı'da hayvan pazarı Kurban Bayramı öncesi hazır hale getirildi

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı'da hayvan pazarı Kurban Bayramı öncesi hazır hale getirildi

Çankırı Belediyesi tarafından yapılan modern hayvan pazarının Kurban Bayramı öncesinde hazır hale getirildiği bildirildi.

Çankırı Belediyesi tarafından yapılan modern hayvan pazarının Kurban Bayramı öncesinde hazır hale getirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 113 bin metrekare rezerv alanı ile bölgenin en büyüğü, hayvan kapasitesi olarak da bölgenin ikincisi olan alanın, yapısal çalışmaların ardından celeplere açıldığı belirtildi.

Yapraklı kara yolu Tuzlu Bağları mevkisinde yaklaşık 50 dönümlük kurulum alanına sahip hayvan pazarının, Kurban Bayramı öncesinde hayvan üreticileriyle buluştuğu belirtilen açıklamada, "Büyük ve küçükbaş hayvan satış alanları, kafeterya ve idari bina, kontrol ve zabıta noktası ile dezenfeksiyon ünitesi tamamlanan alanda, büyükbaş için toplam 6 bin 200 metrekare, küçükbaş için ise toplam 3 bin 500 metrekare alan ayrıldı. Bölgeye ayrıca 26 adet çadır alanı da yapıldı." ifadesi kullanıldı.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Kurban Bayramı Çankırı Güncel Haberler

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