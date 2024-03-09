Çankırı'da Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerleri Arkadaşlarına Doğum Günü Sürprizi Yaptı
Şehit Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi Dodurga El Sanatları Kursu kursiyerleri, doğum günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen Eldegül Köse'ye sürpriz hazırladı. Kursiyerler, Eldegül Köse'nin doğum gününü pastayla kutladı.
Çankırı'da halk eğitimi merkezi kursiyerleri arkadaşlarına doğum günü sürprizi yaptı.
Şehit Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi Dodurga El Sanatları Kursu kursiyerleri, doğum günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen Eldegül Köse'ye sürpriz hazırladı.
Kursiyerler, Eldegül Köse'nin doğum gününü pastayla kutladı.