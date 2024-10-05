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Çankırı'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Çankırı'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, İstanbul-Samsun kara yolu Kuzdere mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan H.D. (72), Y.D. (58), A.A. (44), A.İ.D. (64) ve K.A. (69) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan H.D, buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel

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