Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi

Çankırı'da Güldürcek Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 31'e Düştü

Çankırı'da Güldürcek Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 31'e Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Güldürcek Barajı'ndaki su seviyesi, azalan yağışlar nedeniyle yüzde 31'e geriledi. Baraj sakinleri, bu durumun endişe verici olduğunu ve bol yağış beklediklerini ifade ediyor.

Çankırı'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 31'e geriledi.

Çankırı Belediyesinden alınan bilgiye göre, sonbahar ve kış aylarında yağışların beklenenden az olması nedeniyle baraj gölündeki su seviyesi düştü.

Baraj gölü seviyesinin, yüzde 31,14 olan doluluk oranının, son dönemde yağışların artmasıyla yükselmesi bekleniyor.

Baraj yakınındaki Kayıören köyü sakinlerinden Ahmet Bilgen, AA muhabirine, barajın suyunun çekildiğini son 2 yıldır net şekilde gördüklerini belirterek, "Allah'tan tek dileğimiz, bol yağış. Her yıl olduğu gibi bolca kar, yağmur ve barajlarımızın dolmasını istiyoruz. Çankırı merkez, bazı ilçeler ve beldelere buradan içme suyu veriliyor. Suyun tasarruflu kullanılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
img

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
img

Hamas'tan Trump'ın "Kıyamet kopacak" tehdidine yanıt
img

Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.