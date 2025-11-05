Çankırı'da Gece Gezen Tilki, Araçların Üzerinde Görüntülendi
Çankırı'nın Abdulhalik Renda Mahallesi'nde gece saatlerinde bir tilki, sokaklarda yürüyerek araçların üzerinde gezindi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anlar dikkat çekti.
Çankırı'da şehir merkezine inen tilki, araçların üzerinde gezinirken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Abdulhalik Renda Mahallesi Yanlar Caddesi'nde, gece saatlerinde sokaklarda gezinen tilki, araçların üzerine de çıktı.
Bir süre aracın içine bakan tilki, daha sonra gözden kayboldu.
Tilkinin aracın üzerinde bulunduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel