Çankırı'da Gazzeli Çocuklar İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Çankırı'da, İsrail tarafından öldürülen Gazzeli çocuklar parka yerleştirilen boş okul sıralarıyla anıldı.

Ak Parti İl Gençlik Kolları tarafından Karatekin Parkı'nda düzenlenen programda, boş sıralara Gazze'de yaşamını yitiren çocukların fotoğrafları ile okul çantası, kalem, defter ve silgi konuldu.

İl Gençlik Kolları Başkanı Sadık Çendek, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de eğitim öğretimin başladığını ancak Gazze'de manzaranın başka olduğunu, orada binlerce sıranın bomboş kaldığını, sıralara oturacak çocukların hayatta olmadığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bugüne kadar 19 bin çocuğu katlettiğine dikkati çeken Çendek, "O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı, defterleri hiç açılmadı, kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Katil İsrail çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte, yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi." dedi.

Açıklamanın ardından, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç, Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan ve Gençlik Kolları Başkanı Sadık Çendek, Filistinli çocuklar için hazırlanan anı defterine duygularını yazdı.