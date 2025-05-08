Çankırı'da Fotokapanlar Yaban Hayatını Belgeledi
Çankırı'da yerleştirilen fotokapanlar, nesli tehlike altındaki vaşaklar ve diğer yaban hayvanlarını görüntüledi. Bu görüntüler, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.
Çankırı'da yaban hayatı fotokapana yansıdı
ÇANKIRI - Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ile kurt, tavşanları görüntüledi.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen ve nesli tehlike altında olan vaşak yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görüldü. Öte yandan, bölgede yiyecek arayan kurt, tilki ve yaban tavşanları da fotokapan kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Güncel