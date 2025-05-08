Çankırı'da Fotokapanlar Yaban Hayatını Belgeledi

Çankırı'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

ÇANKIRI - Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ile kurt, tavşanları görüntüledi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen ve nesli tehlike altında olan vaşak yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görüldü. Öte yandan, bölgede yiyecek arayan kurt, tilki ve yaban tavşanları da fotokapan kameralarına yansıdı.